رياضة | خطة تكافؤ الفرص.. تأجيل الأهلي وتأخير الإسماعيلي والزمالك لما بعد أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة تكافؤ الفرص.. تأجيل الأهلي وتأخير الإسماعيلي والزمالك لما بعد أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة إلى الخطة البديلة للهروب من أزمة مباريات الأهلي والزمالك المؤجلة في الدوري المصري وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة على اللقب.

مؤجلات الزمالك

وينوي مجلس الجبلاية إقامة 3 مباريات للزمالك قبل بطولة أمم إفريقيا هي الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة على أن يؤجل له مباراتي الإسماعيلي والأهلي لما بعد كأس أمم إفريقيا 2019 أي أنه في الحل النهائي تم ترحيل مباراة من مباريات الزمالك لما قبل كأس الأمم فيلعب 3 قبلها بدلًا من مباراتين فقط.

Advertisements

مؤجلات الأهلي

واستقر مجلس الجبلاية على تأجيل مباراتي الأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك لما بعد بطولة أمم إفريقيا ليصبح الحل النهائي تبقي مباراتين للقلعة الحمراء بعد أمم إفريقيا 2019 وهو نفس عدد القلعة البيضاء.