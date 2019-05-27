رياضة | بوفون يحسم مستقبله مع سان جيرمان

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استقر الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، على حسم مصيره مع باريس سان جيرمان في الأسبوع الجاري.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن استمرار بوفون مع باريس سان جيرمان سوف يحسم الأسبوع الجاري من قبل الحارس وإدارة النادي الباريسي.

ويرغب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، استمرار بوفون في الموسم المقبل لكن كحارس ثاني في صفوف الفريق الباريسي.

وكان بوفون انضم لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي من يوفنتوس لمدة عام مع خيار عام آخر.