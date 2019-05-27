رياضة | موعد إعلان تعاقد إنتر ميلان مع كونتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد إعلان تعاقد إنتر ميلان مع كونتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت تقارير صحفية إيطالية، موعد تقديم نادي انتر ميلان مدربه الجديد أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق ليحل محل لوتشيانو سباليتي.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو، إن انتر ميلان سوف يعلن تعيين كونتي مدربا للفريق بدلا من سباليتي يوم الأربعاء المقبل.

وتابع الموقع أن كونتي سوف يوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع انتر ميلان مقابل 12 مليون يورو سنويا.

وختم الموقع تقريره بأن كونتي سوف يتحدث في مؤتمر صحفي كمدرب لانتر ميلان يوم الخميس المقبل.