رياضة | الأهلي يدرس استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على فكرة اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء غدٍ في الدوري المصري لما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019

وقال مصدر مسئول في النادي الأهلي: "لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة خاصةً أن اللاعبين لم يحصلوا على راحة منذ زمن بعيد، وليس من المعقول أن نعود للملاعب بفترة التوقف من أجل مباراتين بالموسم".

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وأضاف: "الأمر ليس عفويًا أو الاشتراط علي اتحاد الكرة، ولكن في حالة تأجيل المباريات، عقب الأمم الإفريقية، سيضر الموسم الكروي المقب بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ.. لابد من إنهاء الموسم قبل أمم إفريقيا بسبب القيد الإفريقي، خاصةً بعد رفض الكاف إعطاء استثناء للاتحاد المصري، حتى يفتح مواعيد تناسب المسابقة".

وتابع: "إذا وصل الأمر لخوض المباريات المتبقية بدون اللاعبين الدوليين فلن نمانع لإنهاء هذا الموسم قبل أمم إفريقيا 2019".