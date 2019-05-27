رياضة | المرشح الأول لخلافة كريستيان جروس في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشح الأول لخلافة كريستيان جروس في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك عن ترحيب الأخير بقيادة الفريق في الفترة المقبلة وتولي المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

وأكد المصدر أن جلال كان رافضًا العمل طوال الفترة الماضية كمدرب عام مع جروس لشعوره أن صلاحياته لن تكون موجودة واشترط حال العودة أن يكون في منصب المدير الفني للفريق.

ويميل رئيس نادي الزمالك إلى اختيار خالد جلال على رأس المسئولية الفنية للفريق لثقته في قدراته وإمكانياته.

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جلال أكد لبعض المقربين أن المهمة ستكون صعبة للغاية في الفترة المقبلة خاصة أنه سيأتي بعد نجاح جروس في تحقيق الكونفدرالية الإفريقية ووضعه في محل المقارنة مع الخواجة.

ويستعد الزمالك لمباراة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.