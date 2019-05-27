رياضة | عاجل.. الجبلاية تضع حلا سحريا لأزمة مؤجلات الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجبلاية تضع حلا سحريا لأزمة مؤجلات الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة حلًا لأزمة مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

واستقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة على تأجيل مباراتي الأهلي مع المقاولون والزمالك لما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 ونفس الحال تأجيل مباراتي الزمالك مع الأهلي والإسماعيلي لما بعد كأس الأمم ليصبح لكل فريق مباراتان مؤجلتان ويتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في ظل المنافسة على لقب الدوري بين الأحمر والأبيض

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كان نادي الأهلي قد تمسك بعدم لعب أي مباريات قبل خوض الزمالك المنافس المباشر له كل مبارياته المؤجلة في الدوري المصري