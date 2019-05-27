رياضة | جروس يقرر الرحيل ردا على رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يقرر الرحيل ردا على رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد قرار رئيس نادي الزمالك برحيله وعدم تجديد التعاقد معه.

وأكد المصدر أن جروس مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي حتى يوم 30 مارس الجاري وسيقود التدريبات بشكل يومي حتى خوض مباراة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري المقرر لها يوم 30 من الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن المدرب بعدها سيرحل بشكل رسمي عن الفريق والإعلان عن وجهته المقبلة.

وقاد جروس الزمالك مؤخرًا للتتويج بالكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي.