جيمس ميلنر: ميسي نعتني بـ «الحمار»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زعم اللاعب جيمس ميلنر، لاعب وسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، سبه خلال مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في ليلة تألق ميسي خلالها وسجل هدفين، وشهدت المباراة تدخلا قويا من جيمس ميلنر على ميسي في الشوط الأول، إلا أن فريق ليفربول حقق عودة رائعة بالفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء في ملعب “أنفيلد” في مباراة العودة،

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صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلت عن ميلنر قوله: ميسي لم يكن سعيدا بالتأكيد بعد الشوط الأول.. بدأ في توجيه كلمات باللغة الإسبانية لي فور الدخول لنفق اللاعبين بعد نهاية الشوط الأول.

لاعب ليفربول أضاف: قال لي لفظا إسبانيا ترجمته (حمار) ولكنني أعتقد أن نفس اللفظ يُستخدم في كرة القدم الإسبانية لوصف اللاعب الذي يركل المنافسين.

يشار إلى أن برشلونة كان قد خسر مباراة العودية برباعية نظيفة أمام ليفربول، الذي سيلاقي توتنهام في المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل أتلتيكو مدريد.