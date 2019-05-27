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ساديو ماني يكسب رهانه مع صلاح برحلة للأزهر الشريف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط مهاجم فريق الإنجليزي، عن الاتفاق الذي عقده مع زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، حول تسجيل الأهداف في شباك فريق توتنهام الإنجليزي في مباراة الدور النهائي من التي ستقام يوم 1 يونيو في مدريد.

ساديو ماني قال في تصريحات نشرها موقع “أفريك سبورتس”: إنه اتفق مع صلاح على اصطحابه في زيارة إلى مسجد الأزهر الشريف في مصر، إذا نجح صلاح في التسجيل خلال المباراة.

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المهاجم السنغالي أضاف: قلت صلاح إنه إذا سجل هدفًا في شباك توتنهام في المباراة النهائية بدوري ـبطال أوروبا؛ فإنه سيأخذني في زيارة إلى مسجد الأزهر في مصر.. وقلت له أيضًا إنني إذا سجلت هدفًا فإنني سأمنحه أسد كهدية.

ومن المنتظر أن يلتقي ليفربول مع توتنهام على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل فريق أتلتيكو مدريد، في العاصمة الإسبانية مدريد، في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل 1 يونيو.

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