شتائم وخلاف بين نجل ديفيد بيكهام وحبيبته.. والشرطة تتدخل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وقع خلاف بين بروكلين بيكهام، نجل النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، وحبيبته عارضة الأزياء هانا كروس، خلال تواجدهما بأحد الفنادق في فرنسا.
صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن الشرطة تدخلت لحل النزاع القائم بينهما بعد أن تم رصدهما في حفل في الفندق، على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي، وهما يتجادلان، وكانت هانا غاضبة من بروكلين نتيجة لعبة انتهت بشكل خاطئ.
الصحيفة أضافت أن الشرطة تدخلت في مشادة كلامية وقعت بين بروكلين، البالغ من العمر 20 عامًا، وحبيبته الحسناء أثناء استمتاعهما في الحفل خلال حضورهما مهرجان كان السينمائي، حيث أن هانا صبَّت جام غضبها على بروكلين نتيجة لعبة انتهت بشكل خاطئ.
وقال مصدر: إن كلاهما كانا في حالة سكر وتبادلا الشتائم، لكن هانا واجهت وتحدَّت حبيبها وصرَخَت في وجهه، ما دفع رجال الأمن للتدخل والاتصال بوالدي بروكلين، ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام.. مشيرا إلى أن ديفيد وفيكتوريا يشعران بالإحباط الناجم من تصرفات الثنائي.
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