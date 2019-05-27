كريستيانو رونالدو يتناسى قضبة الاغتصاب بسيارة جديدة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن سيارته الجديدة الفارهة من نوع “ماكلارين سينا”.. وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

مقطع الفيديو أظهر نجم يوفنتوس الإيطالي وهو يقود السيارة التي اشتراها بمليون و120 ألف دولار أمريكي تقريبا، وفق ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

السيارة الرياضية ذات التصميم الأنيق، بمحرك قوي بقوة 800 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كيلومتر في الساعة.

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نشر الفيديو جاء في الوقت الذي يواجه فيه كريستيانو رونالدو، تعقيدات جديدة في قضية الاغتصاب التي وجهتها ضده الأمريكية كاثرين مايورغا.

قضية الاغتصاب التي تلاحق رونالدو، شهدت تطورا جديدا، إذ ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن محامي مايورغا أصبح الآن بإمكانه تتبع العنوان الكامل لمنزل رونالدو في إيطاليا، بعد موافقة السلطة المركزية على تقديم هذه المعلومات تحت ضغط الاستدعاءات والشكاوى.

ومن المتوقع أن يتم إرسال أمر باستدعائه في غضون الأسبوعين المقبلين، كما يشير التقرير، بمجرد اكتمال ترجمته إلى عنوان “الدون” لاستدعائه.