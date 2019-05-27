شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون، والتي كان مقرر لها العاشرة مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز.
وارسل الاتحاد، خطابًا رسميًا إلى إدارة ناديي الأهلي والمقاولون، لإخطارهما بقرار التأجيل إلى موعد سيحدد فيما بعد، نظرا لانعقاد مجلس إدارة الاتحاد لعرض التصور النهائي لجدول المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.