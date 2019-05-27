شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسعى لضغط مباريات الزمالك قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الجبلاية تسعى لإقامة 3 مباريات للزمالك قبل معسكر منتخب الفراعنة فى يونيو المقبل، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، بحيث يتبقى له مباراة مؤجلة ويتبقى للأهلى مباراة المقاولون، ثم يلتقى الأهلى والزمالك، على أن تقام هذه اللقاءات بعد كأس أمم أفريقيا.
وشهد اجتماع اليوم اتخاذ قرار بتأجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 33 للدورى، بالإضافة إلى بحث الأزمة بما يضع حلول وسطية.
كان الأهلى قد طلب من إتحاد الكرة الإعلان عن جدول الدورى الممتاز بحيث ينتهى قبل فعاليات كاس الامم الأفريقية، المقرر إقامتها فى مصر خلال لافترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
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