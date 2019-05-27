شكرا لقرائتكم حازم إمام يحتفل بميلاد ابنته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة الحالى على تهنئة ابنته الكبرى هيا بعيد ميلادها عبر صفحته على إنستجرام. ونشر إمام عدد من الصور تجمعه بنجلته معلقا: عيد ميلاد سعيد يا يوكا سيدتى الأولى بحبك. Advertisements يذكر أن حازم إمام لديه 3 بنات وهن، هيا وتاليا ولولوه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام يحتفل بميلاد ابنته... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.