شكرا لقرائتكم لجنة من الكاف فى استاد الإسكندرية .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجدت لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فى استاد الإسكندرية اليوم، الاثنين، للاطلاع على آخر تطورات عمليات التطوير بالملعب استعدادا لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وحرص عامر حسين على مرافقة وفد الكاف خلال زيارته لاستاد الإسكندرية الذى يستضيف المجموعة الثانية، كما تواجد شريف سعد مدير الاستاد.

وأبدى وفد الاتحاد الأفريقى رضاه عن عمليات التطوير باستاد الإسكندرية، وملاعب التدريب الفرعية مؤكدا أن الملعب يظهر بصورة مختلفة تماما بعد التطوير.