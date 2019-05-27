شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر خطاب تأجيل مواجهة الأهلى والمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى خطاياً رسمياً من إتحاد الكرة يُفيد بتأجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى، التى كان مقررا لها العاشرة مساء غد الثلاثاء، وكشف الخطاب الذي ينشر الخليج 365 صورته أنه تم إرساله أمس للنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا بعد قليل لبحث أزمة جدول الدورى الممتاز وموعد انتهائه بعد تمسك بعض الأندية بإنهاء الدورى قبل فعاليات كأس الأمم الأفريقية، التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث هدد الأهلى بالانسحاب من البطولة ما لم يتم انتهاء البطولة قبل كأس الأمم، بينما يرفض الزمالك استكمال الدورى قبل كأس الأمم بسبب ضيق الوقت.

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