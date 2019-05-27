الجماهير المصرية تنتظر تتويج المحترفين الفراعنة قبل الأمم الأفريقية...

جدة - عمرو شويل تنتظر الجماهير المصرية تتويج المحترفين قبل انطلاق بطولة كأس الامم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين، حيث يخوض الثلاثى محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد المحمدى ثلاث مباريات نهائية مع أندية ليفربول وأرسنال وأستون فيلا الإنجليزية.

يلعب أحمد المحمدى قائد منتخب مصر، مع أستون فيلا نحو تحقيق حلم الصعود إلى "البريميرليج" حيث يواجه ديربى كاونتى، فى الرابعة عصرا بملعب "ويمبلى"، فى نهائى دورة الصعود، وذلك بعد فوز أستون فيلا على وست بروميتش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما فاز ديربى كاونتى على ليدز يونايتد فى الدور نصف النهائى.

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ويستعد محمد الننى لخوض نهائى الدورى الأوروبى "اليوروباليج" مع أرسنال ضد تشيلسى بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان الاربعاء المقبل، حيث تأهل آرسنال للنهائى عقب تغلبه على فالنسيا الإسبانى، 7 ـ 3 فى مجموع مواجهتى الذهاب والإياب فى الدور نصف النهائى، فيما صعد تشيلسى على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4 ـ3 بركلات الترجيح عقب التعادل 1 ـ1 فى مجموع المباراتين.

فيما يلتقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح مع توتنهام، السبت المقبل، بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، فى نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث حقق ليفربول فوزاً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا تاريخية وتأخرة بثلاثة أهداف نظيفة فى الكامب نو.