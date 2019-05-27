شكرا لقرائتكم أندية إنجليزية تنوي خطف دجانيني من أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدت عدة أندية مكسيكية رغبتها الفوز بخدمات دجانيني تفاريس، مهاجم أهلي جدة ومنتخب الرأس الأخضر، بحسب وسائل الإعلام المحلية، كما اهتمت 3 أندية إنجليزية تنشط في الدوري الممتاز بالتعاقد مع المهاجم.

ولعب دجانيني 21 مباراة دورية مع الأهلي منذ قدومه في يوليو 2018، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 6، كما سجل 3 أهداف وصنع واحدا في 3 مباريات في كأس الملك، ولعب 5 مباريات في دوري أبطال آسيا صنع خلالها هدفا وحيدا.

ضوئية من موقع لا فيرداد

وسبق لدجانيني اللعب في المكسيك لنادي سانتوس لاغونا، والذي فاز معه بأربعة بطولات، بطولتا دوري 2015 و2018، وكأس 2014، والسوبر المكسيكي في 2015، كما فاز بهداف موسم 2018. وخلال مغامرته المكسيكية، لعب دجانيني 157 مباراة سجل خلالها 53 هدفاً وصنع 22.

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وذكر موقع "لا فيرداد" المكسيكي بأن يوم الأحد سيشهد النهائي والذي سيحسمه إما نادي تيغريس أو ليون، ليحدد بطل الدوري لعام 2019، وهناك عدة أندية مهتمة بخدمات دجانيني منها كروز أزول الشهير.

وأضاف: ويتنافس مع كروز أزول 3 أندية إنجليزية تود شراء عقد لاعب أهلي جدة، وجميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي وست هام بقيادة بيليغريني والذي يلعب في صفوفه المكسيكي تشياشاريتو، وإيفرتون ومدربه ماركو سيلفا، وولفرهامبتون الذي يقوده البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو ويلعب في فريقه المكسيكي راؤول خيمينيز، كما سيشارك فريق "الذئاب" في اليوروبا ليغ الموسم المقبل.

وكان دجانيني قد لعب في المكسيك المرة الأولى مع المدرب البرتغالي بيدرو كايسينيا، الذي سبق وأن أشرف عليه في أندية يونياو ليريا وناسيونال دي ماديرا البرتغاليين، قبل الرحيل إلى المكسيك.