رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلي بتأجيل مباراة المقاولون

مصراوي

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم مجلس إدارة ناديي المقاولون العرب والأهلي بتأجيل مباراة الفريقين، والتي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 للدوري المصري.

وكان مصدر مسؤول في اتحاد الكرة أكد لـ"مصراوي" تأجيل المباراة تمهيدا لتنفيذ مقترح تكافؤ الفرص بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الأخير سيخوض 3 مباريات قبل كأس الأمم الإفريقية.

وجاء في خطاب اتحاد الكرة الموجه للمقاولون والأهلي أمس الأحد: "تقرر تأجيل مباراة المقاولون والأهلي التي كان محددًا لها يوم 28 مايو بإستاد بتروسبورت إلى موعد سيحدد فيما...