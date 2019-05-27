وفد الكاف يزور ملاعب مجموعة الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت لجنة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استاد الإسكندرية اليوم، الاثنين، لمتابعة عمليات التطوير التى تمت فى الملعب عقب الانتهاء منه. ورافق وفد اللجنة خلال زيارته للإسكندرية التى تحتضن المجموعة الثانية، عامر حسين رئيس المجموعة، بجانب شريف سعد مدير استاد الإسكندرية. Advertisements وزار وفد الاتحاد الأفريقى واللجنة المنظمة استاد الإسكندرية والتى انتهت عملية تطويره بصورة رائعة، بجانب ملاعب التدريب باستاد جامعة الإسكندرية، ونادى الاتحاد السكندرى. وأبدى وفد الكاف رضاه التام عن عمليات التطوير الشاملة بالملعب وملاعب التدريب، مؤكدا أن استاد الإسكندرية يظهر بصورة مختلفة تماما بعد هذا التطوير.

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