شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته هيا على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة الحالى، على تهنئة ابنته الكبرى هيا بعيد ميلادها عبر صفحته على إنستجرام. ونشر حازم إمام عددا من الصور تجمعه بابنته وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد يا يوكا سيدتى الأولى بحبك". يذكر أن حازم إمام لديه 3 بنات هن هيا وتاليا ولولوه. Advertisements

حازم أمام 3

حازم إمام 3

حازم امام 2

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