شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك.. حكاية 10 بطولات افريقية توج بها بطل الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج نادى الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ليعود إلى منصات التتويج بالألقاب القارية بعد غياب 16 عاما، وذلك عقب الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح 5/3 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب، ليضيف كأس الكونفدرالية إلى دولاب بطولات القلعة البيضاء لأول مره فى تاريخه.

وقبل تتويج الزمالك بالكونفدرالية، سبق وتوج بـ 10 بطولات، منها بدورى أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقى، بالإضافة إلى كأس الكؤوس الأفريقية، وهو ما نرصده فى السطور التالية..

دورى أبطال أفريقيا

عام 1984 توج الزمالك بدورى الأبطال بالفوز على شوتنج ستارز 3/0 ، وتغلب على نفس الفريق عام 1996 بنتيجة 5/4 ركلات الترجيح.

وفى نسخة 1986 تغلب الزمالك على أفريكا سبورتس 4/2 بركلات الترجيح أيضا، أما اللقب الذى حققه عام 1993 فجاء بعد التغلب على أشنتى كوتوكو بركلات الجزاء 7/8.

وكان آخر ألقاب دورى أبطال أفريقيا للزمالك عام 2002 بعد الفوز على الرجاء المغربى بهدف نظيف.

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السوبر الأفريقى

توج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى 3 مرات فى تاريخه، الأولى أمام الأهلى، وفى عام 1997 توج الأبيض بعد الفوز على المقاولون العرب، وفى 2003 فاز على الوداد المغربى.

كأس الكؤوس الأفريقية

توج الزمالك بكأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على كانون ياوندى فى المباراة التى جمعت الفريقين عام 2000 وانتهت بفوز الأبيض والتتويج باللقب.

الكونفدرالية الأفريقية

توج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقين برج العرب وانتهت بركلات الترجيح بين الفريقين 5/3.