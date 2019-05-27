شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: انتقال كوليبالي "الأهلي" للنجم صحيح والدليل البطاقة الموقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن انتقال سليمانى كوليبالي، لاعب الأهلي الهارب، إلى النجم التونسي صحيح 100%.

وقال المصدر، إن الاتحاد الدولى لو رأى أن انتقال اللاعب لأى نادٍ مخالف للوائح لن يتم منع استخراج بطاقة موقتة له، ولكن انتقاله صحيح ومطالب بدفع غرامة للأهلي.

وأضاف المصدر أن لوائح الفيفا ترفض ابتعاد اللاعب عن ممارسة كرة القدم لفترة طويلة وهو ما حدث مع كوليبالى.

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وكان النادى الأهلى تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية كافة التى اتخذها الأهلى حيال ملف أزمة اللاعب سليمانى كوليبالى، بعد واقعة هروبه، وحصول الأهلى على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وتضمن خطاب الفيفا منح اللاعب مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفى حال التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار الفيفا بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

وكان النادى الأهلى قد اتخذ العديد من الإجراءات القانونية إثر هروب اللاعب سليمانى كوليبالى؛ لحفظ حقوق النادى وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، الذى أحال الملف للجنة تسوية المنازعات بالفيفا، التى أصدرت حكمها يوم 19 أبريل 2018، بإلزام كوليبالى بسداد غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار للنادى الأهلي، وأخطرت اللجنة اللاعب بمضمون الحكم، وموعد سداد الغرامة، ولم يطعن كوليبالى على الحكم خلال 30 يومًا وفقًا للوائح الفيفا فتأيد الحكم بصورة نهائية فى 19 فبراير 2019