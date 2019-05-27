كاميرا سوبر كورة ترصد كواليس حوار الغضب بين جروس وحازم إمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة" كواليس الحوار الغاضب الذى جمع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، مع حازم إمام كابتن الفريق أثناء مباراة نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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