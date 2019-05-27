شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طارق حامد حديث الجماهير البيضاء على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت إصابة طارق حامد مدافع وسط الزمالك حديث الجماهير البيضاء على السوشيال الميديا بعد الأداء الرجولى الذى ظهر عليه اللاعب خلال مباراة فريقه بالأمس أمام نهضة بركان المغربى فى إياب الدور النهائى للكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد نجح فى الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بفوز الأبيض بهدف مقابل لا شىء واحتكام الفريقين لركلات الترجيح، نظرا لفوز بطل المغرب فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وكشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم إصابة طارق حامد مؤكدا أن الإصابة التي تعرض لها طارق حامد كانت عبارة عن جرح فى الظهر.

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وبذل طارق حامد مجهودا خارقا نحو امتلاك منطقة المناورات والضغط على المنافس واللعب بكل قوة طوال الـ90 دقيقة حتى تحقق المراد ونجح الفريق فى تحقيق اللقب الغالى.