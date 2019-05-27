شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر خطاب تأجيل مواجهة الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى خطاياً رسمياً من اتحاد الكرة يُفيد بتأجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى، التى كان مقررا لها العاشرة مساء غد، الثلاثاء، وكشف الخطاب الذى ينشر سوبر كورة صورته أنه تم إرساله أمس للنادى الأهلى. لمشاهدة صورة الخطاب اضغط هنا Advertisements

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