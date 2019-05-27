شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى أنجولا تحتفل بسموحة بعد برونزية أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل سفارة مصر فى أنجولا، اليوم، بتتويج فريق سلة سموحة بالمركز الثالث وبرونزية البطولة الأفريقية التى أقيمت بأنجولا. وتوج سموحة بالبرونزية بعد الفوز على القيروان التونسى بنهائيات البطولة بنتيجة 69/58. من جهته أكد أحمد عجلان، رئيس بعثة سموحة فى أنجولا، أن السفير خالد عبد الرحمن أبلغه أن السفارة تنظم حفل تكريم للبعثة مساء اليوم بعد الجهد الذى بذله الفريق فى المنافسات الأفريقية وحصد برونزية البطولة.

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