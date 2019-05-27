شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى اتحاد الكرة لإقامة 3 مباريات للزمالك قبل امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الجبلاية تسعى لإقامة ثلاث مباريات للزمالك قبل معسكر منتخب مصر فى يونيو استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، بحيث يتبقى له مباراة مؤجلة ويتبقى للأهلي مباراة المقاولون، ثم يلتقي الأهلي والزمالك، على أن تقام هذه اللقاءات بعد أمم أفريقيا.

وقال المصدر، إن اجتماع اليوم سيشهد تحديد الموعد الجديد لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بالجولة الـ33 للدورى والتى تم تأجيلها، بالإضافة إلى بحث الأزمة بما يضع حلول وسطية.

كان الأهلى قد طلب من اتحاد الكرة الاعلان عن جدول الدورى الممتاز بحيث ينتهى قبل فعاليات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

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