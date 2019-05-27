سوبر كورة يكشف المدير الفنى القادم للزمالك بعد رحيل جروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جماهير الزمالك بإعلانه أن السويسرى كريستيان جروس سيرحل عن الفريق نهاية هذا الموسم بعد انتهاء تعاقده.
ونجح جروس فى قيادة الزمالك لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى، 5/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف، ليتعادل الفريقان بمجموع المباراتين.
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