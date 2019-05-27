شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف آخر تطورات علاج نيدفيد وسعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى أن سعد سمير يؤدى برنامجه العلاجى والتأهيلى بشكل منتظم؛ وفقاً للبرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أشرف على علاجه خلال رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.

وأضاف الجهاز الفنى أن سعد يؤدى تدريبات علاجية وجلسات فى الجيم، وأن حالته فى تحسن بشكل مستمر، وملتزم إلى أقصى درجة بالبرنامج العلاجى الذى عاد به من ألمانيا.

وكان سعد بدأ البرنامج المحدد له بجلسات علاج طبيعى ثم بدأ فى تنفيذ بعض التدريبات فى صالة الجيم.

كما ينتظم كريم نيدفيد، لاعب الفريق اليوم، فى برنامجه العلاجى بعد انتهاء راحته الأسبوعية التى حصل عليها أمس، وفقا للبرنامج الذى حدده له الخبير الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة.

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وكان نيدفيد قد خضع لجراحة فى ألمانيا، وعاد ببرنامج محدد من جانب الطبيب الذى أشرف على علاجه، ليؤدى اللاعب جلسات علاج طبيعى بشكل منتظم، كما بدأ فى تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة فى صالة الجيم.

ووفقا للبرنامج العلاجى يحصل نيدفيد على راحة 24 ساعة كل أسبوع، وينتظم اليوم فى البرنامج المحدد له.