انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 16 عاماً.. الزمالك يعود لمنصات التتويج الأفريقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 02:54 مساءً - تُوّج نادي الزمالك المصري بطلاً لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه؛ إثر فوزه مساء الأحد على منافسه "نهضة بركان" المغربي بركلات الترجيح (5-3)، في إياب المباراة النهائية، التي احتضنها ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وانتهت المباراة بتقدم الزمالك على الفريق المغربي بهدف نظيف، ليُعادل نتيجة الذهاب، التي انتهت لمصلحة نهضة بركان، ليعود إلى منصات التتويج الأفريقية بعد غياب دام 16 عاماً؛ أي منذ تتويجه بلقب كأس السوبر عام 2003.

وإلى تفاصيل المباراة، قدّم نهضة بركان، الذي يظهر لأول مرة في نهائي بطولة أفريقية، مستوى مميزاً على الصعيدين الدفاعي والهجومي في الشوط الأول، ونجح في تحجيم قدرات فريق "القلعة البيضاء"، كما كان قريباً من هز الشباك الزملكاوية.

وبعد شوط أول سلبي في النتيجة، وضع محمود علاء فريقه الزمالك في المقدمة في الدقيقة الـ55؛ بعدما نفذ بنجاح ركلة جزاء، احتسبها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما بعد الاستعانة بـ"تقنية الفيديو".

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وحاول "البلانكو" جاهداً زيارة الشباك المغربية فيما تبقى من دقائق، لكن جميع هجماته باءت بالفشل، لتنتهي المباراة، التي شهدت دقيقتها الأخيرة طرد لاعب الفريق المغربي عمر النمساوي لضربه محمود عبد المنهم "كهربا"، بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وابتسمت ركلات الترجيح للزمالك بعد تسديدات حبست الأنفاس، ونجح خلالها الفريق الأبيض في تسجيل جميع ضرباته الخمس، في حين أهدر الفريق المغربي ركلة البداية، ما شكل ضغطاً إضافياً على الفريق المغربي.

يُذكر أن الزمالك بلغ المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة النجم الساحلي التونسي (1-0) في مجموع مباراتي الذهاب والنهائي، في حين احتاج نهضة بركان لـ"ريمونتادا" لقلب خسارته في الذهاب أمام الصفاقسي التونسي (0-2) إلى فوز عريض إياباً بثلاثية نظيفة.

وبذلك تحدد الطرف الأول لمباراة كأس السوبر الأفريقي، حيث سيُلاقي الفائز في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي (1-1 ذهاباً)