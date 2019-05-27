انت الان تتابع كيمبس: ميسي لن يتوج وحده بكوبا أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
ليونيل ميسي
يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في كوبا أمريكا هذا الصيف، تلك البطولة التي تحتضنها البرازيل، ويسعى من خلالها اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات من قبل، للتتويج بلقبه الأول مع منتخب بلاده، إلا أن أسطورة الأرجنتين ماريو كيمبس يشعر بالقلق على حظوظ الأرجنتين في تلك البطولة، مشيرًا إلى أن الاعتماد التام على ميسي لن يساعد الفريق قائلًا: "ميسي وحده لن يتمكن من الفوز بلقب كوبا أمريكا، هو قادر على حسم مباريات وأن يقربك فقط من المباراة النهائية، ولكنه لن يفعل كل شيء"، وذلك في حواره لإذاعة صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأعرب كيمبس عن عدم سعادته بمعاملة كل المدربين السابقين للمنتخب الأرجنتيني لميسي قائلًا: "كل مدرب يأتي لتدريب الأرجنتين يشعر بأنه يتوجب عليه الذهاب إلى برشلونة لمشاهدة ميسي، وهذا أمر مقلق". وأضاف: "ميسي اللاعب الأفضل في العالم، ويجب تركه وحده، وعلى المدرب أن يشعر بالقلق على اللاعبين الآخرين". وتطرق
وأضاف: "ميسي اللاعب الأفضل في العالم، ويجب تركه وحده، وعلى المدرب أن يشعر بالقلق على اللاعبين الآخرين".
وتطرق كيمبس للحديث عن النهاية الصعبة لبرشلونة في الموسم المنقضي والتي قد تؤثر على مستوى ميسي في كوبا أمريكا المقبل.
وعن ذلك علق النجم الأرجنتيني: "أعتقد أن ميسي يملك رغبة كبيرة، ولكنه يصل إلى البطولة في حالة ذهنية سيئة للغاية، وبدنية كذلك بعد الخسارة أمام كل من ليفربول وفالنسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر كيمبس: ميسي لن يتوج وحده بكوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.