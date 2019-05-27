الجبلاية تتحدى الأهلي: مواجهة المقاولون بعد إفريقيا

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٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

الأهلي والمقاولون العرب

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون العرب، الذي كان مقررا له مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الإثنين، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، في ظل اعتراض عدد كبير من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، على رأسها الأهلي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تأجيل مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره المقاولون.

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وفجر مجلس إدارة النادي الأهلي أزمة ضخمة بعدما أعلن في بيان رسمي رفضه إقامة أي مباريات في الدوري بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا وتأكيده عدم خوض أي مباريات في الدوري إلا بعد إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق. كما طالب الأهلي اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري