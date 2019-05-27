انت الان تتابع «سحر الجماهير سر التتويج».. النجوم عن لقب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدرسة الفن والهندسة تفتح خزائنها للألقاب القارية من جديد بعد غياب 16 عامًا.. الزمالك بطلا للكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه.. فك لعنة النهائيات بقيادة جروس الخامس

توج نادي الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.

وأعرب السويسري كريستيان جروس، عن سعادته بالتتويج، قائلا: "الزمالك عاد لوضعه الطبيعي، وهو ما يجعلني سعيدًا بتحقيق اللقب القاري، وسنحتفل باللقب، ولكن الاثنين سنغلق كل شيء للاستعداد لمباريات الدوري، وسنفوز بلقب الدوري أيضا". وأشار جروس إلى أنه يهدي الفوز لجماهير الزمالك، وإدارة النادي، وعلى رأسها رئيس

وأعرب السويسري كريستيان جروس، عن سعادته بالتتويج، قائلا: "الزمالك عاد لوضعه الطبيعي، وهو ما يجعلني سعيدًا بتحقيق اللقب القاري، وسنحتفل باللقب، ولكن الاثنين سنغلق كل شيء للاستعداد لمباريات الدوري، وسنفوز بلقب الدوري أيضا".

وأشار جروس إلى أنه يهدي الفوز لجماهير الزمالك، وإدارة النادي، وعلى رأسها رئيس النادي، ونجله أمير الذي يساند الفريق، وأيضًا نجله أحمد الذي يدعم اللاعبين بقوة، وأوضح أن الزمالك واجه منافسًا قويًا لعب بالهجمات المرتدة، مؤكدًا أن الفريق يستعد للمباراة منذ أسبوع، ولكن اللاعبين لم يستغلوا بعض الفرص وهو ما أدى لامتداد اللقاء إلى ركلات الترجيح.

أمير مرتضي يعد الجماهير بالدوري

من جانبه قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، إن دعم الجماهير الكبير في ملعب برج العرب، هو السبب الرئيسي في فوز فريقه بلقب الكونفيدرالية، موجهًا الشكر أيضًا لمجلس الإدارة على دعمه.

وقال أمير مرتضى إن الفريق سيبدأ استعداداته للدوري، حيث وعد الجماهير بعدم التفريط في البطولة، واختتم حديثه بشكر اللاعبين الذين لم يخيبوا ظن الجماهير، وعملوا بإخلاص طوال المباراة، أمام فريق قوي ومنظم.

كهربا: الفوز بالكونفيدرالية أسعد لحظات حياتي

فيما أبدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الزمالك، سعادته بالتتويج باللقب، حيث قال نجم القلعة البيضاء: "الفوز بلقب الكونفيدرالية، أسعد لحظة في حياتي وكنت أثق في تحقيق ذلك، وإسعاد ملايين الزمالكوية".

الونش: أحلم بلقب كأس الأمم

فيما أعرب محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، عن سعادته بالتتويج باللقب، وقال الونش: "الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام منافس قوي يقدم مستويات كبيرة، أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه وأثبتنا أن الفريق على قلب رجل واحد ولا فارق بين أي لاعب وآخر".

وأشار محمود حمدي الونش إلى أنه يتمنى أن يحصد لقب كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الوطني، يوم 19 يوليو المقبل، علمًا بأن مدافع الزمالك كان من بين قائمة الـ25 لاعبًا التي أعلنها المكسيكي خافيير أجيري، مدرب الفراعنة.

السعيد: لن نتنازل عن الدوري

بينما أكد عمر السعيد، مهاجم الزمالك، أن فريقه لن يتنازل عن حسم لقب الدوري بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية، وقال السعيد: "لن نتنازل عن لقب الدوري هذا الموسم ولدينا هدف واضح رغم كل ما تعرضنا له من حملة هجوم شرسة".

وأوضح أن الزمالك قادر على حسم بطولة الدوري، مؤكدًا أن الفريق استحق التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وأشار إلى أنه تمنى المشاركة في لقاء الإياب للدور النهائي، موضحًا أن الفريق الأبيض كان في قمة الروح القتالية والكفاح، ووجه رسالة لجماهير الزمالك مشيدًا بدعم المشجعين للفريق الأبيض، علمًا بأنه غاب عن المباراة للإيقاف.

أيمن عبد العزيز: طارق حامد سوبر مان

وقال أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد لفريق الزمالك، إن الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس، أوفى بوعده وحصد لقب الكونفيدرالية، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، رغم البداية المهتزة في دور المجموعات.

وقال مدرب الزمالك إنه سعيد بما قدمه اللاعبون، الذين كانوا "أبطالا فوق العادة"، موضحا أن الفريق "تعرض لظروف صعبة للغاية"، وأشاد أيمن عبد العزيز، بدور طارق حامد، لاعب الوسط، مؤكدا أنه شبيه بـ"سوبر مان"، ويقاتل مع فريقه لإسعاد الجماهير.

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فرجاني ساسي: خضنا مشوارًا صعبًا

وأعرب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بكأس الكونفيدرالية، موجهًا تهنئته للجماهير البيضاء واللاعبين، وأضاف ساسي بأن فريقه خاض مشوارًا صعبًا في البطولة حتى منصات التتويج، وأنه يجب توجيه الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال هذه البطولة.



وعن إصابته، أوضح لاعب نسور قرطاج، أنه يخوض حاليًا مرحلة التأهيل بعدما تخطى المرحلة الأصعب للتعافي، متمنيًا العودة السريعة للملاعب.

محمد إبراهيم: أتمنى الفوز بالدوري

أكد محمد إبراهيم، لاعب الزمالك، أن فرحته بفوز فريقه ببطولة الكونفيدرالية، لا يصفها أي كلام، معلقًا: "كان لزامًا أن يعود هذا الجمهور العظيم إلى منزله سعيدًا بالتتويج بلقب البطولة".



وأضاف إبراهيم أن جمهور الزمالك يستحق فعل اللاعبين لكل شيء من أجل إسعاده، وأنه اللاعب رقم واحد في الفريق، مشيرًا: "يكفي هذا الجمهور أنه حرص على مساندة الفريق من ساعات طويلة قبل المباراة وفي أجواء صعبة، وأتمنى أن نحقق لقب بطولة الدوري العام وإهدائها لهذه الجماهير الوفية".

زيزو: كنا واثقين من التتويج

فيما أعرب أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، عن سعادته الكبيرة، بالتتويج مع الفريق الأبيض ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وقال زيزو: «سعادتي لا توصف بالفوز بالبطولة خاصة أنني انضممت للفريق منذ 6 أشهر فقط، وأسهمت في فوز الفريق ببطولة يحصل عليها النادي للمرة الأولى في تاريخه».

واستمر أحمد سيد زيزو الذي انضم للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي مورينسي البرتغالي، في حديثه: «كان لدي يقين بقدرتنا على الفوز بهذه البطولة، وإسعاد جمهورنا العظيم الذي حرص على مؤازرتنا بقوة في هذا اللقاء».

طارق يحيى: سحر الجماهير سر التتويج

بينما أعرب طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفيدرالية، وقال يحيى: "جمهور الزمالك كان له عامل السحر في الفوز بالبطولة، ثم يأتي الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس، الذي أدار المباراة بكل احترافية".

وتابع نجم الزمالك السابق: "اللاعبون المقاتلون تحملوا الكثير من النقد من بعض الإعلاميين، وأخذوا هذه الانتقادات كحافز لهم لتحقيق البطولة"، كما وجه الشكر لمجلس إدارة الزمالك الذي تحمل الكثير من الصعاب والتحديات.

السيسي يهنئ الزمالك

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريق الزمالك بتتويجه بلقب البطولة، وكتب السيسي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أهنئ جميع المصريين بفوز الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف، الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

كما حرص تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، على تهنئة الزمالك، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "مبروك الزمالك البطولة فريق كبير وموسم جميل وإدارة مستقرة، شابوه أمير مرتضى".

وكتب أحمد حسام ميدو نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق: "مبروك شعب الزمالك"، كما حرص على التوجه إلى غرف ملابس اللاعبين لتهنئتهم بالفوز.

بينما كتب الناقد الرياضي خالد بيومي: "‏مبروك لباشا مصر طارق حامد ورجالة الزمالك. مليار مبروك لأوفى جماهير في العالم".

كما حرص الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي على تهنئة الزمالك بتغريدة على تويتر، قال فيها: "‏فرحة الزمالك لكل مصر، ليلة الفرح رسمها الفرسان.. هم النهضة وهم البركان.. نهاية بضربات الترجيح، لكن أروع ما فيها جاء من المدرجات.. كان الوفاء.. مبروك للفارس الأبيض سيد إفريقيا، وإن طال الغياب".

وكتب أحمد الأحمر لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ونادي الزمالك: "‏الحمد لله. مليون مبروك للملكي، ولجماهيرنا العظيمة".