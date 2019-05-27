انت الان تتابع الزمالك يفك لعنة النهائيات بقيادة «جروس الخامس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أنهى الزمالك السنوات العجاف للكرة المصرية، بعد أن حصد الكونفيدرالية، ليكون التتويج الأول من جانب الكرة المصرية بلقب قاري، منذ تتويج الأهلي بلقب الكونفيدرالية عام 2014

توج نادي الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.

سجل للزمالك، في ركلات الترجيح، المغربي خالد بوطيب ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو"، وأحرز لنهضة بركان إسماعيل المقدم والتوجولي لابا كودجو والبوركيني يوسوفا دايو، وأضاع حمدي العشير. وجاءت المباراة حافلة بالندية بين الفريقين والتوتر في بعض الفترات، مع استحواذ زملكاوي

سجل للزمالك، في ركلات الترجيح، المغربي خالد بوطيب ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو"، وأحرز لنهضة بركان إسماعيل المقدم والتوجولي لابا كودجو والبوركيني يوسوفا دايو، وأضاع حمدي العشير. وجاءت المباراة حافلة بالندية بين الفريقين والتوتر في بعض الفترات، مع استحواذ زملكاوي في أغلب الأوقات ولكن نهضة بركان كان منافساً قوياً ونداً فوق العادة، رغم طرد لاعبه عمر النمساوي في الدقيقة 89. ووعد رئيس الزمالك بصرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق بعد التتويج باللقب، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، وأكد للجهاز الفني واللاعبين عقب اللقاء، أنه سيصرف مكافآت ضخمة للاعبي الفريق، كما رفض الجلوس في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب، وجلس مع جماهير الزمالك، كما ارتدى البدلة الزرقاء التي سبق أن ارتداها مع تسليم البطولات السابقة محليًا للزمالك. فك لعنة النهائيات فك لعنة النهائيات وأنهى الزمالك السنوات العجاف للكرة المصرية، بعد أن حصد لقب كأس الكونفيدرالية، وحصد أبناء ميت عقبة أول فوز من جانب الكرة المصرية بلقب قاري، منذ تتويج الأهلي بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية أيضا عام 2014. وعانت الكرة المصرية من 5 سنوات عجاف لم تحصد خلالها أي بطولة قارية، رغم الوصول للمباراة النهائية من جانب أكثر من فريق، وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018 وخسر اللقبين أمام الوداد المغربي ثم الترجي التونسي على الترتيب. Advertisements وتأهل الزمالك أيضاً لنهائي دوري الأبطال عام 2016 وضاعت البطولة على يد صن داونز الجنوب إفريقي، وامتدت السنوات العجاف إلى المنتخب الوطني الذي وصل لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 وخسر أمام الكاميرون. عودة بعد غياب عودة بعد غياب كما عاد الزمالك للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، على حساب الوداد المغربي عام 2003، ويملك الزمالك في رصيده 12 لقبا قاريا، مقسمة بين 5 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و3 بطولات للسوبر الإفريقي، وبطولة لأندية الإفريقية أبطال الكؤوس، ومثلها للكونفيدرالية، بجانب لقبين في البطولة الأفرو آسيوية. وطوال 16 عامًا لم يتوج الزمالك بلقب إفريقي، رغم اقترابه منها في مرات عديدة، حيث خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016 أمام صن داونز، وخرج من نصف نهائي نفس البطولة أمام مواطنه الأهلي عام 2005، وخرج من نصف نهائي الكونفيدرالية أمام النجم الساحلي عام 2015. ملوك ركلات الترجيح ملوك ركلات الترجيح وأصبحت ركلات الترجيح تميمة الحظ للزمالك خلال نهائيات بطولات إفريقيا بعد الفوز 5 مرات في المباريات النهائية من 10 بطولات توج بها الأبيض، ولم يخسر الزمالك أي مباراة نهائية في بطولات إفريقيا بركلات الترجيح، حيث فاز 5 مرات آخرها على نهضة بركان في الكونفيدرالية. حيث في عام 1986، توج الزمالك بدوري أبطال إفريقيا على حساب أفريكا سبورت الإيفواري بعد أن تبادل كل فريق الفوز 2/0 قبل أن يفوز الأبيض بركلات الترجيح 4/2، وفي 1993 تعادل الزمالك مع أشانتي كوتوكو الغاني في مباراتي الذهاب والعودة سلبيا في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يفوز بركلات الترجيح 7/6. وفي عام 1996 تجاوز الزمالك عقبة شوتنج ستارز النيجيري في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تبادل كل فريق الفوز 2/1 في ملعبه وفاز الأبيض بركلات الترجيح 4/3، كما في عام 1997 توج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه على حساب المقاولون العرب، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي ليفوز الأبيض بركلات الترجيح 2/4. جروس الخامس جروس الخامس ودخل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تاريخ القلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، وأصبح جروس خامس مدرب أجنبي يقود أبناء ميت عقبة للتتويج بالألقاب الإفريقية، بعد الإنجليزي باركر، والألماني ديتيلم فيرنر، ومواطنه أوتوفيستر، والبرازيلي كابرال. ويحظى إنجاز جروس بمكانة خاصة في القلعة البيضاء، خاصة أنه أول لقب للبطولة الكونفيدرالية في تاريخ الزمالك، كما أنه جاء بعد 16 عامًا من الغياب عن الألقاب القارية، وكان جروس قد حقق أول ألقابه مع الزمالك بعد فوزه بالسوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفك لعنة النهائيات بقيادة «جروس الخامس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.