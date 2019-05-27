الامارات | رسالة مؤثرة من السويدي بيرغ للعيناوية

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من السويدي بيرغ للعيناوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين، الدولي السويدي، ماركوس بيرغ الدي أنهى مشواره مع "الزعيم" أنه نجح خلال فترة الموسمين التي قضاهما في صفوف الفريق في كتابة التاريخ بتحقيق لقبي كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي والوصول لنهائي كأس العالم للأندية.



وأعرب اللاعب السويدي في رسالة وجهها لجماهير العين عبر حسابه في "انستغرام" عن تقديره لجماهير العين على الدعم المتواصل له خلال مسيرته مع الفريق.

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وأنتهى عقد ماركوس بيرغ بنهاية مباراة فريقه أمام الوحدة أمس بينما قرر النادي عدم تجديد عقده ليصبح لاعباً حراً.



وقال : "لقد حان الوقت لبداية فصل جديد، أنا فخور وسعيد بكل ما حققته هنا أود أن أشكر الجميع على موسمين رائعين كتبنا بها التاريخ بالثنائية ونهائي المونديال".



وتابع هداف دوري الخليج العربي في الموسم الماضي: "أشكر المدرب زوران ماميتش الذي كان وراء انتقالي إلى هنا وأتمنى التوفيق للنادي في تحقيق التطلعات مستقبلاً".