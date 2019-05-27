الامارات | خالد بن زايد يقترب من شراء نيوكاسل مقابل 350 مليون إسترليني

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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن زايد يقترب من شراء نيوكاسل مقابل 350 مليون إسترليني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق مالك نادي نيوكاسل الإنجليزي، مايك آشلي على بيع النادي إلى الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، مقابل 350 مليون إسترليني، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وأوضحت أنه تم توقيع العقود بين آشلي والشيخ خالد بن زايد وتم إرسال العقود إلى رابطة الدوري الممتاز، لافتة إلى أن مالك نيوكاسل كان قد رفض محاولات لبيع النادي في وقت سابق قبل أن يوافق على عرض رجل الأعمال الإماراتي.
وأضافت: "أبرز قرارات الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ستكون الإبقاء على المدرب الإسباني رافائيل بينتيز مدرباً للفرق في الموسم المقبل".
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