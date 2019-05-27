شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم «جروس».. 6 مدربين أجانب قادوا الزمالك للتتويج الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، فريقه للتتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي في الدور النهائي للمسابقة.

وحقق الزمالك اللقب الأول للكونفيدرالية في تاريخه على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح، عقب فوز كل فريق بملعبه بهدف دون رد.

ولا يعتبر جروس هو أول مدير فني أجنبي يقود الزمالك للتتويجات القارية بل سبقه 5 مدربين آخرين وبات هو الأجنبي السادس الذي يصعد بالقلعة البيضاء على منصات التتويج القارية.

الإنجليزي باركر كان أول من قاد الزمالك فنياً من المدربين الأجانب للتويجات القارية، وذلك بحصول الفريق في ولايته على لقب أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1986 على حساب أفريكا سبورت الإيفواري بركلات الترجيح.

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الألماني فيرنر كان المدير الفني الأجنبي الثاني الذي يقود الزمالك للتتويج قارياً، حيث استطاع الفارس الأبيض حصد لقب أبطال الدوري عام 1996 عى حساب شوتنج ستارز بركلات الترجيح عقب تفوق كل فريق على ملعبه بنتيجة 2/1، كذلك تحقيق السوبر بركلات الترجيح أيضاً على حساب المقاولون العرب في عام 1997.

الهولندي رود كرول يقود الزمالك لتحقيق لقب الأفروآسيوي في نوفمبر من عام 1997 على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بعد خسارة في كوريا بنتيجة 2/1 والفوز في القاهرة بهدف دون رد.

تعود التتويجات القارية للزمالك مع الألمان، وينجح المخضرم أوتوفيستر في قيادة الزمالك فنياً للقب قاري جديد هو لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 2000 على حساب كانون ياوندي الكاميروني، بعد الفوز في القاهرة بنتيجة 4/1 والخسارة في ياوندي بهدفين.

البرازيلي كابرال يظفر مع الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2002 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي إثر قذيفة شهيرة لتامر عبدالحميد بلقاء العودة بالقاهرة عقب سيطرة التعادل السلبي على موقعة الذهاب في المغرب، كما حقق أبناء ميت عقبة مع كابرال لقب السوبر الأفريقي 2003 بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية.

ويعتبر السويسري كريستيان جروس هو سادس مدير فني أجنبي ينجح في قيادة الزمالك للألقاب القارية، بعد الخماسي سالف الذكر.

بقى أن نذكر أن ثلثي الألقاب القارية للزمالك (8 من 12) جاءت بقيادة فنية أجنبية، في حين كان الثلث الآخر من الأمجاد القارية بقيادة فنية وطنية بـ 4 ألقاب من خلال محمود الجوهري بالظفر بلقبي أفريقيا لأبطال الدوري 1993 والسوبر 1994، ومن قبله كل من محمود أبورجيلة ولقب أفريقيا أبطال الدوري 1984 وعصام بهيج ولقب الأفروآسيوي 1988.