شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد تحسن حالة سعد سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل منتظم؛ وفقا للبرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أشرف على علاجه خلال رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.

وأكد الجهاز الفني أن سعد يؤدي تدريبات علاجية وجلسات في الجيم وأن حالته في تحسن بشكل مستمر، وملتزم إلى أقصى درجة بالبرنامج العلاجي الذي عاد به من ألمانيا.

وكان سعد قد بدأ البرنامج المحدد له بجلسات علاج طبيعي ثم بدأ في تنفيذ بعض التدريبات في صالة الجيم.