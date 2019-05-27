شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو ينتظم في المران الجماعي للأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، اليوم الإثنين، بعد زوال الألم الذي اشتكى منه في الكتف عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي في الدوري.

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وبات أزارو جاهزا للمشاركة في التدريبات عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعي، بعد التأكد من عدم معاناته من أية شكاوى أو إصابات.

ورفض الجهاز الفني الاستعجال في الدفع باللاعب في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، حيث اكتفى بجلسة في الجيم والجري حول الملعب، وتأجلت عودته للمشاركة الجماعية إلى اليوم للمزيد من الاطمئنان على حالته ومنحه لوقت الأكبر للتعافي وإعلان جاهزيته.

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.