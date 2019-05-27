شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: التتويج بالكونفيدرالية دافع لحصد مزيد من البطولات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق كان لديهم إصرار على التتويج بالبطولة الكونفيدرالية، وتخطى كافة الصعوبات والتحديات طوال مشوار البطولة من بدايتها للمباراة النهائية.
وأشار المشرف العام إلى أنه كانت لديه ثقة في لاعبي الزمالك وقدرتهم على التتويج بلقب الكونفيدرالية، حتى بعد خروج الشوط الأول أمام نهضة بركان بالتعادل السلبي، مشيرًا إلى أنه لم يقصر أي لاعب بالفريق طوال اللقاء.
وأضاف أمير مرتضى أن الفريق حقق بطولة في غاية الأهمية، وستكون بمثابة دافع قوى للاعبين خلال المرحلة المقبلة لحصد المزيد من الألقاب والبطولات المحلية والأفريقية.
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