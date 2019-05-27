شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك قاهر شمال أفريقيا: 3 أندية مغربية وناد جزائري وآخر تونسي ضحايا البطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لقاءات أندية شمال أفريقيا مع الأندية المصرية تحظى دائمًا بالندية والإثارة والتنافس الشرس، وكانت أندية من تونس والجزائر والمغرب طريق الزمالك لتحقيق بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه بمسماها الجديد، حيث استطاع التغلب عليها عن جدارة واستحقاق. وفيما يلي نستعرض لقاءات الزمالك بالكونفيدرالية أمام أندية شمال أفريقيا

ففي دور الـ32 مكرر تعادل الزمالك في لقاء الذهاب بالمغرب بدون أهداف أمام اتحاد طنجة، ونجح في التغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف في لقاء الإياب بالإسكندرية.

ثم ينتقل الزمالك لدوري المجموعات ويلاقي نصر حسين داي مرتين بمجموعته يتعادل في اللقاء الأول بهدف لهدف، ثم يحقق تعادلًا سلبيًا في الجزائر يكفيه لتأهله إلى ربع النهائي ويحرم نصر حسين داي من التأهل.

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وفي ربع النهائي يصطدم الزمالك بفريق مغربي آخر وهو حسنية أغادير الذي تعادل على ملعبه بدون أهداف أمام الزمالك، ثم ينتصر الفريق الأبيض في لقاء العودة بهدف نظيف سجله إبراهيم حسن.

ثم يأتي دور ناد من شمال أفريقيا آخر ولكن هذه المرة من تونس وهو النجم الساحلي الذي خسر لقاء الذهاب أمام الزمالك بالإسكندرية بهدف دون مقابل، ويفشل قي الفوز عليه بتونس في لقاء الإياب لتنتهي المبارة بالتعادل بدون أهداف.

وكانت المغرب على موعد ثالث مع نادي الزمالك وهذه المرة تقابل فريقها نهضة بركان المارد الأبيض الذي خسر في الثواني الأخبرة من اللقاء بهدف دون مقابل، ولكن أبى نادي الزمالك أن يستسلم وحقق النتيجة ذاتها في في الإسكندرية ثم تفوق في ركلات الترجيح بخمس ركلات ناجحة مقابل ثلاث، ليحقق الزمالك أغلى بطولة في تاريخه على حساب أندية شمال أفريقيا.