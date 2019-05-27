شكرا لقرائتكم خبر عن عدالة السماء تنصف الزمالك ويحقق بطولتين بعد تطبيق تقنية الفار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقنية الفار var أهدت بطولتين مستحقتين للمارد الأبيض نادي الزمالك، السوبر المصري السعودي أمام الهلال والكونفيدرالية التي حققها على حساب نهضة بركان المغربي

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تقنية الفار كانت من أهم أسباب تحقيق الزمالك بطولة الكونفيدرالية بعدما أنصفته مرتين في لقاءي النهائي أما نهضة بركان، ففي لقاء الذهاب بالمغرب لم يحتسب الحكم ضربة جزاء طالب بها لاعبو نهضة بركان بداعي لمس الكرة ليد طارق حامد بعد اللجوء لتقنية الفار، «var»، وفي لقاء الإياب بالإسكندرية، احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة بعد لجوئه لتقنية الفار، سجل منها الزمالك هدفه الوحيد عن طريق محمود علاء في مرمى نهضة بركان.

وفي أكتوبر 2018، تدخلت تقنية الفيديو لتنصف الزمالك مرة أخرى، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح لاعب الهلال في تسجيل هدف التعادل لفريقه، إلا أن الفرحة لم تكتمل، فبعد اللجوء لتقنية الفار قرر الحكم عدم احتساب الهدف لكون اللاعب متسللًا، ثم تنتهي المباراة بفوز الزمالك ببطولة السوبر المصري السعودي.