شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الجولة الأخيرة للدوري المقررة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز، حيث يتولى طاقم تحكيم من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس، إدارة مباراة الجونة والإسماعيلي.

Advertisements

ويعاون «ماريوس» كل من إفرام فالنتين وتشيري ألكسندرو، وفاشنيك هوراتسيو حكمًا رابعًا.

أما مباراة النجوم وإنبي، فيديرها أحمد جمال، ويعاونه أحمد الشريف وإسلام مجدي ومحمد على كامل حكمًا رابعًا، وكل من حسن السندبيسي وهشام توفيق حكمًا خامسًا.

وفيما يخص مباراة الداخلية والمصري، فيديرها وائل فرحان، ويعاونه محمد السيد ومصطفى عبدالعظيم وناصر عبدالفتاح حكما رابعا، وكل من محمود دسوقي وأحمد عبدالله حكما خامسا.