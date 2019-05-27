شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة للاعبى الزمالك قبل مواجهة الإنتاج بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن صرف مكافآت الفوز بالكونفدرالية الأفريقية للاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربى الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 للدورى.

يأتى ذلك فى إطار رغبة مجلس الإدارة البيضاء فى تحفيز اللاعبين قبل العودة للمباريات المحلية للاستمرار فى الانتصارات والعودة من جديد لاحتلال صدارة الدورى بعد تعثر منافسه المباشر الأهلى فى لقائه الأخير أمام الإسماعيلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ورغم حالة الغموض التى تكتنف مصير كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك بعد التصريحات التى أدلى بها مرتضى منصور بالأمس مؤكدا أن عقد الخواجة السويسرى انتهى مع الفريق بنهاية النهائى الأفريقى، إلا أن الأمر مازال معلقا حتى تلك اللحظة.