شكرا لقرائتكم جروس يرفض التعليق على تصريحات رئيس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسرى كرستيان جروس مدرب الزمالك، الحديث عن مسألة رحيله أو بقائه مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع النادى بشكل رسمى.

كان الزمالك قد نجح فى الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بفوز الأبيض بهدف مقابل للاشىء، واحتكام الفريقان لركلات الترجيح، نظرا لفوز بطل المغرب فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وقد أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن جروس لن يستمر مع الزمالك رغم الفوز بالبطولة الكونفدرالية، مشيرا فى الوقت نفسه أن المدير الفنى كان لا يرغب فى الحصول على البطولة الأفريقية.