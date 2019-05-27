شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (22).. سالم عبد الجليل: لا يجوز أن نقامر على فريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم..

وعلق عبد الجليل على حكم لعب المسلمين أى لعبة فيها جوائز: "لها ضوابط فقهية لا يجوز أن نقامر على فريق هيكسب ولا هيخسر، وللأسف هناك نوادى تقوم بعمل اقتراعات وهذا خطأ، ولكن اللاعب أن يتفرغ للتمرينات لا عجب فى هذا".

تابع: "ولا بد من تشجيع الأطفال والأجيال على ممارسة الرياضة أفضل من أن يتجهوا إلى المخدرات وغيرها من المنكرات".