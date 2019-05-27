أزارو يخسر رهان أحداد وبوطيب...

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جدة - عمرو شويل خسر المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، رهانا لصالح مواطنيه حميد أحداد وخالد بوطيب لاعبى الزمالك، بعد تحقيق الزمالك بطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى. وتحدى أزارو مواطنيه فى حضور وكيلهم فى إفطار فى منزله عقب اللقاء الأول لنهائى الكونفدرالية، الذى انتهى بفوز نهضة بركان بهدف كودجو، أن الفريق المغربى سيفوز بهدفين فى برج العرب وسيحرز الهدفين لابا كودجو، إلا أن الزمالك حقق الفوز بهدف محمود علاء من ركلة جزاء، ليخسر أزارو الرهان.

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