شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤجل مباراة الأهلى والمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ اتحاد الكرة قرارا بتأجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى، التى كان مقررا لها العاشرة مساء غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الناديين خلال الساعات المقبلة لإخطارهما بهذا الأمر.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا بعد قليل لبحث أزمة جدول الدورى الممتاز وموعد انتهائه بعد تمسك بعض الأندية بإنهاء الدورى قبل فعاليات كأس الأمم الأفريقية، التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث هدد الأهلى بالانسحاب من البطولة ما لم يتم انتهاء البطولة قبل كأس الأمم، بينما يرفض الزمالك استكمال الدورى قبل كأس الأمم بسبب ضيق الوقت.