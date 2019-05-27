رسميا.. الزمالك يخطف نجم الأهلى...

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جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادى الزمالك على توقيع كريم الدهشان لاعب فريق سلة الأهلى، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض الموسم الجديد.
تم التعاقد مع اللاعب بعد المفاوضات التى قادها مسئولو جهاز السلة، بعد أن انتهى عقد الدهشان مع ناديه، ولم يقم مسئولو الأهلى بتجديد عقد اللاعب.
ومن المقرر أن ينضم الدهشان للاعبى فريق السلة فى فترة الإعداد للموسم الجديد والتى تنطلق يوليو المقبل.
يذكر أن الدهشان توج مع الأهلى ببطولة كأس أفريقيا 2016، وبطولة دورى المرتبط.
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